La durísima chicana que Mario Pergolini utilizó para volver a pegarle a Riquelme en Boca: "Ya abrieron el correo, Román..."

"Antes que nada: Riquelme , ya abrieron el correo. Si querés ir a mandar la carta es fácil y gratis. Está abierto desde las 8 hasta las 17. No sé, hace mucho que no voy", fueron las filosas palabras de Pergolini contra Juan Román Riquelme .

No obstante, Mario Pergolini dejó picando esta última frase y prefirió no meterse aún más en el barro. Así mismo, no es la primera vez que el conductor apunta los cañones contra el actual presidente luego de su escandalosa renuncia en 2021.