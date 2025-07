Una socia de Boca denunció al hermano de Riquelme por supuestas amenazas: el descargo del Chanchi

Los detalles de la denuncia de Paula Seminara contra el Chanchi Riquelme, hermano de Román

La socia contó que ella se acercó a la zona de palcos para filmar a Nicolás Figal, el defensor que no estuvo disponible para ese último encuentro por sanción, y Cristian Riquelme, que se encontraba en el lugar, interpretó que lo estaba grabando a él: "Me empezó a insultar, a amenazar. Me dijo "putita". Y no solo eso, sino que además me puso una mano encima", reveló la delatora.