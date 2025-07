La tremenda confesión de un futbolista del Auckland City sobre el histórico empate con Boca: "Acá pasó..."

"No había nadie en el aeropuerto para recibirnos, tal como se preveía. Fue volver y que todo esté normal. El primer partido que tuvimos en la liga fue de visitante y ahí sí unos pares nos felicitaron por lo que hicimos en el Mundial . En el día a día, lo que hicimos no tuvo la repercusión que sí hubo en otras partes del mundo y sobre todo en Argentina por el partido contra Boca ", relató respecto de lo que se encontraron cuando volvieron a Nueva Zelanda.

En cuanto a lo que fue la resonancia del empate con el equipo de Miguel Ángel Russo, detalló: "Pasó todo bastante desapercibido. Fue algo histórico, pero acá todavía no se le da esa magnitud. Acá hay una comunidad importante de sudamericanos y sí, ahí se habla mucho del tema. Pero en Nueva Zelanda en general no mucho. Como que ya pasó", reveló.

Igualmente, no fue igual puertas adentro en el Auckland City : "Nosotros seguimos sin poder creerlo. Cuando hablamos del tema lo vemos irreal. Era lo que queríamos pero no entendemos todavía lo que pasó. Era muy difícil de lograrlo, y creo que con el tiempo va a ir tomando más y más importancia, sobre todo acá. Un empate contra Boca no es algo de todos los días para un equipo amateur. Fue algo irrepetible", reconoció.

Al ser consultado sobre si Boca sobró el partido, señaló: "No creo. No se notó. Me parece que bajaron el nivel porque tuvieron que adaptarse a otro tipo de partido. Contra Benfica y Bayern jugaron de contra y les salió bien. Con nosotros tuvieron que tener el protagonismo del juego, les dimos la pelota y no hicieron mucho más que tirar centros. A nosotros se nos hizo cómodo el partido", sentenció Ciganda.