Qué dijo Nacho Vázquez sobre su pase caído a Racing y el interés de Boca: "Estuvimos a un pasito, pero..."

La Academia fue la que más se movilizó para poder ficharlo. De hecho, ya tenía prácticamente todo acordado para sumarlo a sus filas. Sin embargo, hubo una diferencia con la dirigencia del Calamar de último momento que no permitieron que este traspaso de llevara a cabo. Tras esta transferencia fallida, apareció entonces el Xeneize en escena para negociar su contratación .

Este sábado, luego del empate entre el Marrón y Argentinos Juniors en Vicente López, Nacho habló con la prensa y se refirió a su pase caído al equipo dirigido por Gustavo Costas: "Con Racing estuvimos a un pasito, pero no se pusieron de acuerdo los presidentes. Igualmente esto sigue", se lamentó en diálogo con ESPN, notoriamente frustrado por no poder calzarse la camiseta blanquiceleste, como era su deseo.

Respecto del interés del cuadro de la Ribera, que necesita vender un futbolista al exterior para poder ficharlo, el defensor de 28 años no dio demasiados detalles: "Con Boca yo se que están charlando, pero yo estoy mentalizado acá hasta el último día, como siempre digo. Si después me toca irme del club, me quiero ir bien".