La llamativa queja de Gustavo Costas tras la caída de Racing ante Estudiantes: "Lo que nos está pasando con los árbitros..."

Luego del encuentro, el DT habló en conferencia de prensa y lanzó una llamativa protesta contra el arbitraje: "Si sos de Racing , sabés lo que nos está pasando con los árbitros, así que no voy a hablar nada sobre el árbitro hoy. Tampoco voy a poner como excusa que perdimos por eso", lanzó con una sonrisa irónica, a pesar de que durante el cotejo no se dio ninguna situación polémica en desmedro de la Academia.

Por otro lado, analizó lo que fue el desarrollo del encuentro: "En le primer tiempo se jugó bien, pero son de esos partidos que decís '¿cómo lo perdés...?'. En el segundo no jugamos bien, no generamos nada, sin situaciones de gol. Nos pusimos nerviosos parece. Abusamos de los centros y no íbamos a buscarlos. Y ellos, la única que tuvieron la metieron", se lamentó Costas.