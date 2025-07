En qué aspecto dijo Gustavo Costas que "Racing está arriba de River y Boca"

Gustavo Costas dijo que Racing, en la actualidad, está por encima de Boca y River a nivel internacional. Gustavo Costas dijo que Racing, en la actualidad, está por encima de Boca y River a nivel internacional. Video: GolGana

Otras frases de Costas: la ida de Maxi Salas y el mensaje para De Paul y Lautaro Martínez

Entre otros temas, Gustavo Costas también se refirió a la brusca salida de Maximiliano Salas, una de las figuras de la Academia que ejecutó su cláusula de rescisión para jugar en River: "No me decepciono, yo no le cierro la puerta a nadie que quiera ganar más plata. Lo único que quiero es que me lo digan, no enterarme por las redes o porque alguno me diga '¿viste quién se fue?'", explicó.