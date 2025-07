Cristian Traverso fue lapidario con Palacios y le hizo un pedido a Riquelme: "Mala tuya, Román; devolvelo a..."

Boca Juniors se prepara para un duelo trascendental ante Atlético Tucumán el miércoles por Copa Argentina. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo no podrá contar con Carlos Palacios, uno de sus titulares habituales, por una supuesta tendinitis. Esto despertó la bronca de un campeón de América y del Mundo con el Xeneize como Cristian Traverso.

El exvolante central, que vistió la camiseta azul y oro entre 1997 y 2005 en dos etapas (años en los que ganó 3 títulos de Primera División, 2 Libertadores y 1 Intercontinental), arremetió contra el chileno este martes en Dale al medio, el programa de los mediodías de TyC Sports: "¿Vos te pensás que en el cuerpo técnico son boludos? No son boludos. Los lunes siempre hay una excusa, no se quiere entrenar. Pero si vos me hacés ganar 5 a 0, el lunes yo te hago masajes", comenzó su descargo.

Cristian Traverso destrozó a Carlos Palacios Cristian Traverso destrozó a Carlos Palacios "Nosotros salíamos también, pero a la hora de entrenarnos, ¿sabés que? El preparador físico nos rompía a todos. Si alguno venía malherido y había que cuidarlo, pero el domingo te solucionaba el problema, por ahí no entrenaba porque tus compañeros sabían que vos después te vas a matar y que es una ocasión cada tanto. Ahora, si te pasa todos los lunes y todos los post partidos… Hay momentos", relató a continuación, recordando sus años en la Ribera.

En ese sentido, lanzó una lapidaria sentencia: "Si no le entra en la cabeza, listo, afuera. Ya está, porque Boca tiene que continuar, muchachos. Boca no se va a parar porque Palacios no juegue hoy". E insistió: "Si todos los lunes tiene problemas, ya está, cansa. Si tiene tendinitis en las dos rodillas, bueno, parte médico, 'el señor Palacios tiene tendinitis hace un mes y no puede jugar'".

El pedido de Cristian Traverso a Riquelme Entonces, Traverso le habló directamente a Juan Román Riquelme: "Román, mala tuya, listo. Esto hay que investigarlo antes. Uno piensa que lo puede arreglar y encaminar, porque llegan a Boca y mirá que le habrán explicado, 'Charly, no salgas por esto y por aquello...'. Se ve que no le entra. Bueno, Román, tomala como una mala y devolvelo a Colo Colo o donde sea feliz".