Boca le ofreció rescindir el contrato a un "borrado" y el jugador se negó: quién es y el motivo

Cristian Lema rechazó la propuesta de rescindir su contrato con Boca

En un principio, la idea del defensor de 35 años era irse en buenos términos del club y marcharse a un equipo para seguir teniendo rodaje. No obstante, el mercado de pases cerró el pasado viernes por la noche y al no tener ninguna oferta formal por parte de algún elenco, el ex Lanús y Belgrano cambió de opinión y decidió no aceptar la propuesta del Consejo de Fútbol.