La insólita conferencia de Frank Kudelka, DT de Huracán: debatió con un periodista sobre la táctica ante Boca

Frank Kudelka y una conferencia de prensa muy distinta a las demás. Frank Kudelka y una conferencia de prensa muy distinta a las demás. Video: TNT Sports

Luego de revelar sus formas de juego, el entrenador de Huracán se sinceró y dijo: "No tengo problema en decirlo, no escondo nada. Siempre que nos planteamos un partido, no es que no tengamos en cuenta al rival. Nosotros tenemos en cuenta al rival en función de sus formas de salir jugando, no de si le tenemos más o menos respeto, porque para mí no pasa por ahí".