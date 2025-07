La tajante respuesta de Ignacio Vázquez sobre la posibilidad de ser comprado por Boca: "Sé que están..."

El defensor del Calamar Ignacio Vázquez hizo un pedido especial tras el gol a River. Foto: FotoBaires Ignacio Vázquez, figura de Platense

Mientras las conversaciones avanzan, el defensor prefiere no desviarse del presente. “Yo estoy mentalizado acá hasta el último día y si me toca irme del club me quiero ir bien. Yo si quería me podía ir mal, pero hablé con el presidente y soy un pibe humilde que no lo haría nunca”, aseguró.