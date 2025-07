El lamento de Franco Colapinto tras haber finalizado P19 en el GP de Bélgica: "Fue una carrera dura"

Tras finalizar un nuevo fin de semana de Fórmula 1 , Franco Colapinto habló en zona mixta y se mostró decepcionado por su puesto 19° en su séptima carrera con Alpine : "No fue una buena carrera en general. Paramos una vuelta tarde con las intermedias. Y, después, las dos paradas no ayudaron. Perdí dos tres puestos por la última parada que no pude recuperar. Fue una carrera dura", analizó.

El lamento de Franco Colapinto tras finalizar P19 en el GP de Bélgica

"El aire sucio cuando salí con la goma lisa no me ayudó. Iba más rápido en las rectas, más lento en las curvas. Y eso no me ayudó. Con intermedias iba rápido, con las gomas lisas me faltó un poco de ritmo", añadió con respecto a las condiciones climáticas que afectaron la pista durante gran parte del Gran Premio de Bélgica.