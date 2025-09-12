Presenta:

Diogo Jota

La furia de un excompañero de Diogo Jota con una revista que publicó una engañosa foto junto a su viuda: "No merecen ser felices"

La revista TV Guia utilizó una foto sacada de contexto de Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota, junto a Rúben Neves, y el futbolista respondió indignado.

Ruben Neves mantenía una gran relación de amistad con Diogo Jota y su esposa, Rute Cardoso.

Las muertes de Diogo Jota y su hermano el pasado 3 de julio en un accidente vial conmovieron enormemente al mundo del fútbol. Innumerables clubes, jugadores y demás protagonistas del deporte manifestaron su pesar y respetos por el portugués y su familia, y hasta el día de hoy sigue siendo homenajeado por los distintos equipos en los que jugó.

En medio del dolor que todavía persiste y en pleno luto, en las últimas horas generó indignación una publicación de la revista portuguesa TV Guia. La misma puso en su portada (y también en una nota interna) una serie de fotos en la que se los ve a Rúben Neves, excompañero de Jota en Porto, Wolverhampton y la Selección de Portugal, junto a Rute Cardoso, viuda del exjugador del Liverpool, en una engañosa pose en la que, sacada de contexto, pareciera que están a punto de besarse. "Unidos tras la muerte. Cómo la viuda de Diogo Jota se apoya en su mejor amigo", reza el encabezado.

La revista TV Guia de Portugal utilizó una foto sacada de contexto de Ruben Neves junto a Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota.

La respuesta de Rúben Neves a TV Guia

La revista recibió inmediatamente una ola de críticas en redes sociales, mismo medio por el que se expresó el volante que actualmente juega en el Al-Hilal. "Siempre creo en lo bueno de la gente, me han advertido que no, ya me han engañado, y nunca le deseo mal a nadie", comienza el descargo que compartió en los comentarios de la publicación en Instagram. Y lanza a continuación: "La persona que puso esta foto en la portada de la revista no merece ser feliz, al igual que su elección no fue feliz".

Rúben Neves manifestó su indignación en Instagram.

"Mi esposa, Debora Lourenco, y yo hemos estado juntos durante más de 11 años, felices, con una familia que me enorgullece. Nunca en 11 años hemos estado involucrados en ninguna controversia. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a Rute y a su familia de la mejor manera posible. La elección de esta foto es tan infeliz como la persona que la eligió y la persona que la publicó", insiste a continuación.

"Respeto que cada uno tenga su trabajo, respeto que todos quieran dar lo mejor, no respeto a los que no respetan a los demás", agrega Neves a modo de cierre. Y concluye: "Otra vez digo, estoy orgulloso de la mujer que tengo, de la familia que tengo. Estamos orgullosos de Rute, por la fuerza que ha tenido, estamos aquí para lo que necesite, y ella lo sabe".

La publicación en el interior de la revista TV Guia

En el interior de la revista se ve la secuencia completa en la que R&uacute;ben Neves y Rute Cardoso se dan un beso en la mejilla, por eso la furia del futbolista con la portada de TV Guia.

