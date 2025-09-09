La fuerte sentencia de Klinsmann sobre el Diablito Echeverri antes de su debut en el Leverkusen: "Tengo muchas ganas de..."

Claudio Echeverri fue elogiado por Jürgen Klinsmann tras su llegada al Bayer Leverkusen, donde ya disputó dos partidos en la Bundesliga.

Claudio Echeverri es una de las grandes promesas argentinas que se destacan en el Viejo Continente. El futbolista surgido en River, no tuvo muchas oportunidades en el Manchester City de Pep Guardiola y es por ello que en este mercado de pases llegó cedido al Bayern Leverkusen donde ya jugó los dos primeros partidos de la Bundesliga ingresando desde el banco de los suplentes.

Por el momento no convirtió goles ni asistencias, pero los hinchas del conjunto alemán confían en que demostrará toda su calidad. Ahora, quien también piensa lo mismo es Jürgen Klinsmann, verdugo de Argentina en la final del Mundial de Italia 1990, y que en una conferencia de prensa llevada a cabo por la Bundesliga llenó de elogios al Diablito.

El elogio de Jürgen Klinsmann a Claudio Echeverri “Tengo muchas ganas de ver a Echeverri. Jugó apenas 45 minutos en el Mundial de Clubes con Manchester City y estamos entusiasmados, aunque tendrá una temporada muy difícil porque su equipo perdió muchos jugadores”, sentenció.

Dietz y Klinsmann, junto a la esposa del "Kaiser" Foto: @UEFA Jurgen Klinsmann llenó de elogios al Diablito Echeverri tras su debut en el Leverkusen. Foto: @UEFA

Por otro lado, el exdelantero alemán postuló a Harry Kane, la gran figura del Bayern Múnich, a ser candidato al ganador del Balón de Oro y los comparó con los delanteros de la Selección argentina, Lautaro Martínez y Julián Álvarez: Me gusta ver y analizar a los delanteros porque yo jugué en esa posición. Harry Kane tiene su estilo, Lautaro tiene su estilo y Julián lo mismo. Tuve la suerte de ver a muchos de ellos en el Mundial de Clubes y disfruté de ver sus movimientos, cómo se brindan para sus equipos y, obviamente, cómo tratan de sacar diferencia marcando goles. Quieren marcar en todos los partidos. Eso es lo que también hace tan especial a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo: tienen un hambre extraordinaria y nunca se cansan de hacer goles", lanzó.