La fuerte respuesta del Gobierno de Mendoza por el Mundialito: "Era lógico que se suspendiera"

Desde el EMETUR emitieron un comunicado en donde respondieron a las declaraciones de los organizadores del torneo de fútbol infantil.

Luego de las fuertes declaraciones a MDZ Radio de Ricardo Godoy, organizador del torneo de fútbol infantil Mundialito, desde el Gobierno de Mendoza emitieron un comunicado para expresar su postura ante las acusaciones por la suspensión del evento que se iba a desarrollar en la provincia en enero próximo.

Este jueves, Godoy había apuntado contra el EMETUR, Ente Mendoza Turismo, debido a la supuesta falta de los compromisos económicos asumidos por parte de la provincia, que derivó en la cancelación del Mundialito 2026.

Ricardo Godoy Ricardo Godoy, uno de los organizadores del Mundialito de fútbol infantil. “Esto iba a ser un hecho sin precedentes para Mendoza, nosotros nos encargábamos de todo. Lo que ahora no tiene Turismo es el dinero. Nunca en mi vida había estado tan ilusionado”, había expresado el organizador en diálogo con el programa Digamos Todo.

La fuerte respuesta del Gobierno de Mendoza Luego de la entrevista en MDZ Radio, desde Mendoza Turismo respondieron a las acusaciones de Godoy: “Existieron solo dos reuniones con este señor, la primera el 17 de marzo del corriente año en el EMETUR, en donde se informó de la realización del evento en la Provincia, y otra el 17 de junio en el Municipio de la Ciudad de Mendoza”.

“El 28 de julio ingresó al EMETUR una solicitud de inicio de expediente electrónico para la tramitación de aporte económico y apoyo logístico para el evento y no existió ninguna otra comunicación ni respuesta del Ente debido a la falta de información y documentación”. Y agregaron: “La afirmación del compromiso de aporte es un dicho del Sr. Godoy que no puede contrastarse con un documento público”.