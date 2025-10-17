Presenta:

El Gobierno de Mendoza firmó un acuerdo de pago con Telefónica por más de $700 millones

El convenio busca cerrar definitivamente las obligaciones contractuales entre el Gobierno de Mendoza y la empresa de telecomunicaciones.

MDZ Política

Cornejo aprobó un convenio para cancelar la deuda de servicios telefónicos con Telefónica Móviles.

Foto: NA

El Gobierno de Mendoza aprobó, mediante el Decreto Nº 2140, el “Convenio de Pago Cancelación de Servicios Telefónicos” celebrado entre la Provincia y Telefónica Móviles Argentina S.A., continuadora de Telefónica de Argentina S.A. El acuerdo, fechado el 5 de septiembre de 2025, fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Según detalla el texto oficial, la medida “reconoce el pago de la Factura Nº 3213-00001702 emitida por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A.” por un monto total de $707.544.860,35 (impuestos incluidos). Este importe corresponde a los servicios de telefonía básica, tramas digitales, centrales telefónicas y soporte del Call Center 148 prestados entre julio de 2021 y mayo de 2025.

El decreto precisa que, tras una serie de contrataciones iniciadas en 2019 y sucesivas renovaciones, la empresa mantuvo la prestación de servicios tecnológicos para el Gobierno provincial. Sin embargo, un informe técnico de la Dirección de Informática y Comunicaciones detectó que Telefónica había presentado facturas fuera de término e incluyó ítems no contratados —como “llamada en espera”, “internet”, “conferencia” e “identificador de llamadas”—, por lo que fueron rechazadas.

Posteriormente, el área técnica depuró los datos correspondientes a 47 meses de servicio y 2.500 líneas activas, determinando el monto real a abonar según el “valor contrato”. La suma final fue fijada en $707.544.860,35, con la recomendación de incluir una cláusula de cancelación total para evitar reclamos por períodos anteriores.

El decreto, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema Rodríguez, autoriza al Servicio Administrativo del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a imputar el gasto con cargo a sus partidas presupuestarias, y dispone que el pago sea realizado por la Tesorería General de la Provincia.

El decreto publicado en el Boletín Oficial

