La fuerte reacción de los hinchas de Estudiantes cuando la voz del estadio nombró a Marcos Rojo

Marcos Rojo no fue muy bien recibido por el público de Estudiantes cuando saltó al campo de juego a realizar el calentamiento previo.

Racing y Estudiantes de La Plata disputan en Santiago del Estero la final del Torneo Clausura. Un compromiso trascendental para ambos, ya que no solamente vale un título de liga más, sino que definirá también cómo será el 2026 de los dos equipos. Un duelo que no arrancó con el pitazo inicial, pues ya empezó a disputarse en las tribunas.

Cuando los jugadores saltaron al campo de juego para realizar el calentamiento previo, Marcos Rojo, que no fue parte del once titular de la Academia, no fue muy bien recibido por parte de la parcialidad pincharrata, como se pudo apreciar con claridad cuando la voz del estadio lo nombró.

Surgido de las inferiores de Estudiantes, el ex zaguero de la Selección argentina formó parte de aquel histórico equipo de Alejandro Sabella que se consagró campeón de la Copa Libertadores 2009 y del Torneo Apertura 2010. Sin embargo, la relación con los fanáticos dio un vuelco de 180° tras su fallido segundo paso por el club.