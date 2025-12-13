En vivo: Racing y Estudiantes empatan 0-0 en la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero

Racing Club y Estudiantes de La Plata igualan sin goles en la gran final del Torneo Clausura , en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21 se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.