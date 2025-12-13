Presenta:

Deportes

|

Racing Club

En vivo: Racing y Estudiantes empatan 0-0 en la final del Torneo Clausura en Santiago del Estero

En el Madre de Ciudades, y con Juan Sebastián Verón en la tribuna del Pincha, Racing y Estudiantes buscarán bordar una nueva estrella en su escudo.

MDZ Deportes

Cristian Medina deja en el camino a García Basso, que va al piso. Estudiantes y Racing no se sacan diferencias en Santiago del Estero.

Cristian Medina deja en el camino a García Basso, que va al piso. Estudiantes y Racing no se sacan diferencias en Santiago del Estero.

Juan Mateo Aberastain /MDZ

Racing Club y Estudiantes de La Plata igualan sin goles en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21 se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Te Podría Interesar

El minuto a minuto de Racing vs Estudiantes

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas