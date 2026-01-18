La fuerte banca de Álvaro Arbeloa a Vinicius Jr tras los silbidos en el Bernabéu: "Voy a decirles..."
Álvaro Arbeloa se refirió a la lluvia de silbidos por parte de los hinchas del Real Madrid en la victoria ante el Levante y llenó de elogios al astro brasileño.
Luego de la durísima eliminación frente al Albacete por la Copa del Rey, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa sacó adelante un partido complejo y se impuso por 2-0 ante el Levante en un Santiago Bernabéu prendido fuego y en el que los hinchas silbaron a todo el equipo durante gran parte del partido.
Esta acción por parte de los hinchas madridistas afectó mucho a Vinicius Jr, quien al escuchar los silbidos cuando mencionaron su nombre en los altavoces del estadio no pudo contener las lágrimas, se puso a llorar desconsoladamente y tuvo que ser consolado por algunos de sus compañeros.
Álvaro Arbeloa fue contundente al hablar de los silbidos en el Bernabéu
Tras este duro suceso, Arbeloa salió a defender públicamente al extremo de la Selección de Brasil y a contextualizar la reacción del Bernabéu: “Ya sabes que siempre he respetado mucho al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y lo que nos hace grandes es la exigencia de este club”, lanzó.
“Saben que podemos dar mucho más y estar a la altura del Real Madrid. Tenemos que darles mucho más y sobre todo esta semana”, añadió.
La fuerte banca a Vinicius tras los silbidos del Bernabéu
Por otro lado, también tuvo palabras directas para Vinicius, a quien defendió con firmeza: “Voy a trabajar para tener al mejor Vinicius, voy a exigir a mis jugadores a que le busquen. No tiene miedo, tiene carácter, ha defendido este club a capa y espada. Lo que ha hecho este jugador siendo un niño en el Madrid no lo han hecho muchos. Nos va a dar muchos títulos, como ya lo ha hecho”, concluyó.