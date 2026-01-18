La fuerte banca de Álvaro Arbeloa a Vinicius Jr tras los silbidos en el Bernabéu: "Voy a decirles..."

Álvaro Arbeloa se refirió a la lluvia de silbidos por parte de los hinchas del Real Madrid en la victoria ante el Levante y llenó de elogios al astro brasileño.

Luego de la durísima eliminación frente al Albacete por la Copa del Rey, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa sacó adelante un partido complejo y se impuso por 2-0 ante el Levante en un Santiago Bernabéu prendido fuego y en el que los hinchas silbaron a todo el equipo durante gran parte del partido.

Esta acción por parte de los hinchas madridistas afectó mucho a Vinicius Jr, quien al escuchar los silbidos cuando mencionaron su nombre en los altavoces del estadio no pudo contener las lágrimas, se puso a llorar desconsoladamente y tuvo que ser consolado por algunos de sus compañeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2012549073719509483&partner=&hide_thread=false Vinicius y su tristeza en el túnel del Bernabéu cuando escuchó silbidos al ser anunciado en el XI titular por la voz del estadio



El brasileño fue animado por Mbappé pic.twitter.com/BKje2mgk6i — Diario Olé (@DiarioOle) January 17, 2026 Álvaro Arbeloa fue contundente al hablar de los silbidos en el Bernabéu Tras este duro suceso, Arbeloa salió a defender públicamente al extremo de la Selección de Brasil y a contextualizar la reacción del Bernabéu: “Ya sabes que siempre he respetado mucho al Bernabéu. A mí también me han silbado mucho y lo que nos hace grandes es la exigencia de este club”, lanzó.

Arbeloa salió a defender a Vinicius tras los silbidos en el Bernabéu MARCA “Saben que podemos dar mucho más y estar a la altura del Real Madrid. Tenemos que darles mucho más y sobre todo esta semana”, añadió.