La emoción del pibe Tomás Aranda tras su inolvidable bautismo goleador en Boca: "Se me cayeron varias lágrimas"

Tomás Aranda debutó en la red y lo vivió a puro sentimiento xeneize. Después del partido, contó lo que pasó por su cabeza en un momento inolvidable.

Tomás Aranda abrió el marcador para Boca ante Instituto y sale a festejar con todo el primer gol en su carrera profesional.

Tomás Aranda vivió una noche que no va a olvidar jamás. El juvenil de 18 años marcó su primer gol como profesional en la victoria de Boca ante Instituto y lo celebró con una emoción que rápidamente se hizo viral. En la Bombonera, el pibe no pudo contener las lágrimas en pleno festejo.

La jugada fue toda suya. Con un gran quiebre de cintura, se acomodó dentro del área y sacó un derechazo cruzado imposible para Manuel Roffo. Golazo y desahogo para un equipo que venía generando pero no podía convertir. Apenas la pelota entró, Aranda explotó y se dejó llevar por el momento.

El primer gol nunca se olvida... y menos si es en la Bombonera El golazo de Tomás Aranda para el 1-0 de Boca frente a Instituto El golazo de Tomás Aranda para el 1-0 de Boca frente a Instituto. ESPN Después del partido, el juvenil lo expresó sin filtro: "Sí, fue mejor, fue mejor. Lo había soñado que... que entre el arco y toda la gente gritando mi nombre, mi apellido, pero nada. Este fue mejor". Y agregó, todavía conmovido: "Se me cayeron varias lágrimas, pero nada, estuvieron todos mis compañeros para seguir porque el partido seguía".

El mediocampista ofensivo también valoró el apoyo del plantel y, en especial, el del capitán Leandro Paredes: "Siempre está atrás mío de que... que hace varios partidos vengo intentando pegándole al arco y no me venía saliendo, pero nada, él siempre está atrás mío apoyándome que siga intentando".