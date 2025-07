La dura respuesta del Chocho Llop a Lisandro Martínez, quien lo culpó por su ida de Newell's: "No tuvo las bolas para..."

Hace unos días, Lisandro Martínez, campeón del mundo con la Selección argentina, reveló en una entrevista en Clank el principal motivo por el cual se fue de Newell’s y disparó contra Juan Manuel “Chocho” Llop, el entrenador en ese entonces: "Empieza la pretemporada y yo veía que el Chocho Llop no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar”, lanzó.

“Estábamos haciendo fútbol y me ponen con Franco Escobar de pareja de centrales. Me acuerdo que el central del otro equipo tiró un pelotazo, la tiraron bien arriba y me vino a presionar Guevgeozián. La mato y se la doy al lateral. El tipo paró el entrenamiento como diciendo: ‘¿qué hacés?’. Quería que la revolee, cero fútbol. Yo no iba a cambiar mi forma de jugar. Si no sale la pelota limpia desde el fondo, ¿cómo íbamos a atacar y hacer goles?, agregó.

El Chocho Llop le respondió a Lisandro Martínez Ahora, tras estos fuertes dichos del defensor del Manchester United, el Chocho Llop no se quedó de brazos cruzados, salió a responderle y disparó contra Licha: "No se animó a pelearla. No tuvo las bolas para pelearla, nada más. En ese momento se querían ir todos, nadie se quería quedar. Los compañeros le dijeron que se quede, le dije que estaba la posibilidad de pelearla como lateral, pero él tomó la decisión de irse a Defensa y Justicia y terminó jugando de lateral", sentenció.

Juan Manuel Llop.jpg Juan Manuel Llop no se quedó callado y le respondió a Lisandro Martínez. @Newells Por otro lado, el DT remarcó que la ansiedad que tenían los futbolistas por irse del club en aquella época era muy alta y aseguró que a Lisandro Martínez también le afectó: "Como tantos otros chicos, él se quería ir. Ese es el Newell's que yo tuve. No es que no lo dejé, él no quiso quedarse. Yo no tenía ningún inconveniente en que se quede a pelearla como yo me quedé a pelearla”.