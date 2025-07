Lisandro Martínez reveló detalles de su salida de Newell's y destrozó a un ex DT: "Cero fútbol"

Lisandro Martínez, hoy referente defensivo del Manchester United y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, recordó cómo fue su estadía en Newell’s con sinceridad y dejó una anécdota contundente sobre su paso por el club donde hizo inferiores.

Licha contó el cortocircuito que tuvo con Juan Manuel Llop, DT de la Lepra en 2017, y explicó por qué decidió irse en busca de otro destino. "Empieza la pretemporada y yo veía que el Chocho Llop no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar…", comenzó el relato del defensor en una charla con Clank!,.

Juan Manuel Llop en Newells.jpg Juan Manuel "Chocho" Llop dirigió a Newell's 38 partidos en la temporada 2017-18. @Newells La historia que lo marcó llegó en una práctica: "Estábamos haciendo fútbol y me ponen con Franco Escobar de pareja de centrales. Me acuerdo que el central del otro equipo tiró un pelotazo, la tiraron bien arriba y me vino a presionar Guevgeozián. La mato y se la doy al lateral. El tipo paró el entrenamiento como diciendo: ‘¿qué hacés?’. Quería que la revolee, cero fútbol", disparó Licha, dejando claro que su estilo no encajaba con lo que pedía el técnico.

“Yo no iba a cambiar mi forma de jugar. Si no sale la pelota limpia desde el fondo, ¿cómo íbamos a atacar y hacer goles?”, agregó, reafirmando su identidad futbolística.

Lisandro Martínez reveló por qué se fue de Newell’s Licha Martínez recordó su paso por Newell's y apuntó fuerte contra Llop Lisandro Martínez recordó su paso por Newell’s y apuntó fuerte contra Llop. Video: Clank! Aunque logró debutar en junio de 2017 ante Godoy Cruz (ya con Juan Pablo Vojvoda como DT), no tuvo continuidad. La experiencia le dejó una sensación agridulce: "Tenía esa espina de decir ‘quiero jugar en Newell’s. Tantos años sacrifiqué, tanto me esforcé... Pero después tuve un click y dije: ‘Al final, la película que me estoy haciendo en mi cabeza, no es la realidad’”, se sinceró.