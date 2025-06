La emoción del Chocho Llop al recordar el Feliciano Gambarte: "Comíamos asado en la mitad de la cancha"

El recuerdo de Godoy Cruz Antonio Tomba y las historias en el Feliciano Gambarte

El entrenador de 62 años se mostró visiblemente emocionado cuando le tocó hablar sobre su paso por el Tomba, con el que también logró el ascenso a primera, en 2006. Sobre sus recuerdos del Gambarte, el Chocho contó que “nosotros trabajamos tanto en esa cancha, que a (José) Mansur le hicimos poner los cañones, que le llamamos, uno detrás de cada arco, dos en los costados, tomamos el agua que pasaba del canal, hicimos colocar una bomba, con el Flaco, que era el profe, con Miguel, él traía la semilla, porque vendía semillas su abuelo, y la sembramos nosotros, hasta que la dejamos un billar. Siempre recuerdo todo eso porque es el trabajo que realizamos como para que a Godoy Cruz, en el tiempo, le vaya muy bien”

“Cuando le ganamos 3 a 1 Unión, que fue el partido clave, no sé qué radio me puso con mi mamá, y ella me dice ‘tu papá te está llorando’, porque mi viejo había muerto hacía dos años, y el Gato (Daniel Oldrá) me llevó al vestuario abrazándome. Ese momento para mí fue uno de los momentos más lindos de mi vida, por eso no lo puedo expresar, por eso tengo tantas alegrías y la he pasado tan bien, que mi señora me dice ‘cuando me vas a llevar a Mendoza’”, expresó entre lágrimas el entrenador, quien confirmó que recibió una invitación para estar en la reinauguración, pero no podrá asistir por motivos laborales.

WhatsApp Image 2025-06-14 at 8.22.09 PM.jpeg El Tomba jugó su último partido oficial con público en el Gambarte el 18 de junio de 2005, ante Tiro Federal de Rosario.

Llop recordó además otro momento habitual que vivía en aquellos tiempos y que también le arrancó algunas lágrimas: “Nosotros todos los miércoles, con los dirigentes, comíamos un asado con la sombrilla en la mitad de la cancha. Lo cocinaba el utilero y comíamos en la mitad de la cancha. La pasábamos bárbaro, disfrutábamos lo que estábamos haciendo”