La drástica promesa que hizo Gattuso, DT de Italia, si no clasifica a la Selección al Mundial 2026: "Me iré a..."

Genaro Gattuso fue tajante tras el 3-0 de la Azurra ante Israel e hizo una dura advertencia si la la selección de Italia no logra clasificar al Mundial 2026.

Gattuso sabe que, pese a la goleada 3-0 sobre Israel, la selección de Italia no depende de sí misma para sacar pasaje directo a la Copa del Mundo.

La Selección de Italia goleó 3-0 a Israel con una gran actuación de Mateo Retegui y todavía sueña con clasificar directo al Mundial 2026. Sin embargo, el panorama sigue complicado: depende de un tropiezo de Noruega en octubre o de descontar la abismal diferencia de gol que hoy separa a ambos seleccionados.

Consciente de la presión que significa devolver a la Azzurra a una Copa del Mundo tras dos ausencias consecutivas, Gennaro Gattuso enfrentó los micrófonos y lanzó una promesa contundente: si no logra el objetivo, no solo renunciará sino que además se irá del país.

La promesa de Gattuso si Italia no vuelve a ser mundialista La drástica promesa que hizo Gattuso si Italia no clasifica al Mundial La drástica promesa que hizo Gattuso si Italia no clasifica al Mundial 2026. @Eurosport_IT "Me atribuiré el mérito si logro mi objetivo; si no, me iré a vivir lejos de Italia. Ya estoy un poco lejos, iré aún más lejos... Ayer dije que es un sueño estar aquí, y es cierto: había gente con más experiencia que yo, y por eso acepté esta llamada con tanta responsabilidad", declaró el campeón del mundo en Alemania 2006.

Con el repechaje prácticamente asegurado, Gattuso advirtió sobre el peligro de confiarse, recordando los fracasos de 2018 y 2022: "¿Cómo se puede subestimar a nadie? El fútbol ha cambiado, no podemos permitirnos subestimar a nadie. Hoy en día, se necesita un ingeniero nuclear para saber a quién nos enfrentaremos. Tenía muchísimo miedo por hoy, y si hubiéramos perdido, aún tendríamos una batalla que librar. No podemos volver a tropezar con la misma piedra".