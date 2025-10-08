La decisión que podría tomar Real Madrid con Nico Paz en 2026, ante su gran nivel en el Como

Nico Paz es la gran figura del Como 1907 y desde el Real Madrid, club del que surgió, nunca le sacaron los ojos de encima.

Nicolás Paz, con 21 años, es la gran figura del Como 1907. De los 7 goles que convirtió su equipo en los 6 partidos jugados en la corriente temporada de la Serie A, él anotó 3 y asistió otros 3. Si bien el mote de promesa aún le cabe perfectamente, lo cierto es que ya se una auténtica realidad.

El joven volante ofensivo fue elegido como el mejor futbolista Sub 23 del mes del campeonato italiano por segunda vez consecutiva, tras haber sido premiado por la misma razón como el mejor del año el pasado campeonato. Sus grandes rendimientos a nivel club y sus convocatorias a la Selección argentina, que ya comienzan a hacerse una constante, hicieron que el Real Madrid reavivara su interés por repatriarlo.

Nico Paz podría regresar al Real Madrid en el corto plazo Nico Paz Madrid Real Madrid podría recomprar a Nico Paz en el próximo mercado. @nicopaz1o El crack hispano-argentino surgió de las inferiores merengues y, tras brillar en el Castilla (su filial), llegó a debutar y disputar unos 8 partidos con el primer equipo en la temporada 2023/24. Luego lo adquiría el Biancoblù en 2024 por unos 6 millones de euros, y el elenco de la capital española se quedaría con un 50% de los derechos y una opción de recompra.

Desde la Casa Blanca nunca le sacaron los ojos de encima. Debido a sus sobresalientes actuaciones en el Como, hasta se evaluó repatriarlo durante el último mercado de pases, aunque finalmente optaron por que se quedara en Italia. De todo modos, el futbolista sabía que tenía grandes chanches de regresar, por lo que llegó a rechazar una oferta de 70 millones de euros del Tottenham.