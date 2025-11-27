La decisión de Gallardo con Galoppo tras no cumplir con los minutos jugados para activar la obligación de compra
Gallardo tiene definido qué quiere hacer con Giuliano Galoppo, que fue cedido por el San Pablo a River en enero por un año.
Después de un muy flojo y decepcionante 2025, en el que no ganó ni peleó hasta el final por ningún título y quedó con un pie afuera de la próxima Copa Libertadores, River Plate ya planifica lo que será su 2026. Y como primera medida, Marcelo Gallardo comenzó a tomar fuertes decisiones con el plantel actual.
Tras dar un importantísimo primer paso, que fue limpiar a Borja y a 3 de los históricos héroes de Madrid (Enzo Pérez Nacho Fernández y Pity Martínez), le toca ahora determinar qué hacer con otros jugadores que no tienen asegurada la continuidad en el club, como es el caso de Giuliano Galoppo.
El volante ofensivo de 26 años llegó en enero a préstamo por un año, proveniente del San Pablo. La transacción incluía una obligación de compra del 60% de su pase por 3,2 millones de dólares, siempre que jugara al menos 45 minutos de la mitad de los partidos disputados por el Millonario en la temporada.
El ex Banfield quedó a las puertas de cumplir con dicha cifra, y si la Banda hubiera llegado al tiempo extra con Racing el lunes, se hubiera activado la cláusula. De todos modos, a pesar de no haber cumplido con los mencionados minutos, Gallardo quiere que continúe en el equipo, por lo que en Núñez comenzarán a gestionar la compra con el Tricolor Paulista, pudiendo hacerlo por un monto menor incluso que el pactado en la obligación.
Según lo detalló el periodista Germán García Grova en su cuenta de X, la idea es comprar el 65% de su paso (el monto aún es desconocido) por las próximas tres temporadas.
Los números de Giuliano Galoppo en River
Galoppo jugó un total de 34 partidos con River en este 2025, entre la Liga Profesional, Copa Libertadores, Mundial de clubes y las distintas copas nacionales. En los mismos, llegó a convertir 7 goles (5 de ellos en el Torneo Clausura) y dio 1 asistencia. Además, le sacaron 8 tarjetas amarilla y fue expulsado en una oportunidad (ante Libertad de Paraguay) por doble amonestación.