La cruda reflexión del Papu Gómez para cerrar su 2025: "Hubo días que me rompieron"

Después de atravesar dos años alejados del fútbol por una sanción vinculada al dopaje, Alejandro Gómez logró volver a la actividad profesional el pasado 25 de noviembre. Su regreso se produjo en el Padova, equipo que compite en la Serie B de Italia, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Con el cierre de 2025, el mediocampista decidió compartir un mensaje personal en sus redes sociales, en el que repasó el proceso emocional que atravesó durante este período. “Un año extraño. De alguna manera he sido la persona más feliz y la más triste que he sido jamás”, escribió el exintegrante de la Selección argentina.

En esa misma línea, Gómez profundizó sobre los aprendizajes que le dejó este tiempo fuera de las canchas. “Aprendí a soltar y sostener al mismo tiempo”, expresó, dejando entrever el contraste entre la frustración profesional y el crecimiento personal.

papu gómez El Papu Gómez y un balance cargado de emociones. Instagram @papugomez_official Un balance emocional del Papu Gómez El Papu continuó su reflexión con una mirada introspectiva sobre los cambios que experimentó a nivel personal. “Perdí versiones de mí que creí eternas y conocí otras que jamás esperé encontrar. Hubo días que me rompieron y días que en silencio me volvieron a coser por dentro”, señaló en su publicación.

Lejos de quedarse en lo negativo, el cierre del mensaje fue optimista y cargado de esperanza. “Amé, sané, lo intenté otra vez. Y después de todo lo vivido, mi corazón sigue creyendo en los finales felices”, concluyó el exjugador de San Lorenzo.