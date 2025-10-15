La cruda confesión de un rival de Colapinto en la F1 sobre lo que vivió en su infancia: "Se burlaban de mí porque..."

Un piloto de la Fórmula 1 y rival de Colapinto en la tabla de pilotos abrió su corazón y comentó los duros momentos que vivió cuando era niño.

La cruda confesión de un rival de Colapinto en la Fórmula 1 sobre lo que vivió en su infancia

Tras una semana de descanso, la Fórmula 1 vuelve con mucha acción. Este fin de semana se llevará a cabo del Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, uno de los lugares donde Franco Colapinto consiguió uno de sus mejores resultados deportivos en 2024 al finalizar 10° con su Williams.

Además, para los fanáticos del deporte automotor la próxima semana también habrá carrera de Fórmula 1, ya que tras EE.UU, los pilotos y todas las escuderías viajarán a México para disputar el GP en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital de dicho país.

De cara a lo que será una doble jornada intensa, muchos pilotos buscarán sumar puntos de cara al cierre de la temporada y uno de ellos es el propio Colapinto, quien hasta el momento no sumó ninguna unidad desde su regreso a la Máxima categoría. El gran problema es que el A525 de Alpine no lo ayudó para nada en las últimas carreras y es por ello que aspiran que en Austin y en México tenga grandes rendimientos.

La cruda confesión de Esteban Ocon cuando era niño Otro de los que no viene teniendo su mejor rendimiento es Esteban Ocon de Haas. El piloto francés y excompañero de Pierre Gasly en Alpine, habló en la previa de la carrera en Estados Unidos y allí lanzó una cruda confesión sobre la dura infancia que vivió y cómo el automovilismo lo ayudó a él y toda su familia: “Volvía de las carreras el domingo y dormía frente a la escuela. Muchos me decían: ‘Eres un gitano, ¿qué haces aquí?’. Tengo un gran respeto por la comunidad itinerante, ellos nos vendieron la caravana”, explicó en una entrevista con Legend.