La contundente sentencia de un DT argentino que dirigió a Marino Hinestroza: "Tiene la cabeza para jugar en Boca"

Un extécnico de Atlético Nacional llenó de elogios a Marino Hinestroza y contó todo lo que pueda darle a Boca en su inminente llegada como primer refuerzo.

El técnico argentino, que estuvo al frente del conjunto colombiano entre enero y septiembre de este año, elogió sin matices al atacante de 23 años y lo definió como “un jugador que en el fútbol mundial se perdió”.

Los tremendos elogios de Gandolfi a Hinestroza, ante su inminente llegada a Boca Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Gandolfi recordó sus primeros contactos con Hinestroza y remarcó el impacto que le generó su talento: “A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: ‘Va a tener un futuro cercano de selección’”, afirmó en declaraciones para Radio Continental.

En ese contexto, el ex defensor de Talleres y River, que acumuló 51 encuentros como entrenador del Verde, subrayó que el extremo de 23 años reúne las condiciones necesarias para jugar en el club xeneize. “Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, sostuvo.

El entrenador también profundizó en las características futbolísticas del atacante, destacando rasgos que considera cada vez menos frecuentes: "Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza", explicó.