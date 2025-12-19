La contundente sentencia de un DT argentino que dirigió a Marino Hinestroza: "Tiene la cabeza para jugar en Boca"
Un extécnico de Atlético Nacional llenó de elogios a Marino Hinestroza y contó todo lo que pueda darle a Boca en su inminente llegada como primer refuerzo.
El entrenador Javier Gandolfi, que dirigió a Marino Hinestroza en Atlético Nacional, destacó con firmeza las condiciones del delantero colombiano y aseguró que “está preparado para dar el salto a Boca ”, club al que está a un paso de incorporarse en este mercado de pases.
El técnico argentino, que estuvo al frente del conjunto colombiano entre enero y septiembre de este año, elogió sin matices al atacante de 23 años y lo definió como “un jugador que en el fútbol mundial se perdió”.
Te Podría Interesar
Los tremendos elogios de Gandolfi a Hinestroza, ante su inminente llegada a Boca
Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, Gandolfi recordó sus primeros contactos con Hinestroza y remarcó el impacto que le generó su talento: “A Hinestroza no lo conocía y me lo nombraban mucho. Cuando tuve la primera impresión les dije a mi cuerpo técnico: ‘Va a tener un futuro cercano de selección’”, afirmó en declaraciones para Radio Continental.
En ese contexto, el ex defensor de Talleres y River, que acumuló 51 encuentros como entrenador del Verde, subrayó que el extremo de 23 años reúne las condiciones necesarias para jugar en el club xeneize. “Es totalmente desequilibrante y en el uno contra uno van a ver que tiene mucho más acierto que derrota. Tiene la cabeza para jugar en Boca. Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución”, sostuvo.
Las principales características del extremo colombiano y qué puede aportarle al Xeneize
El entrenador también profundizó en las características futbolísticas del atacante, destacando rasgos que considera cada vez menos frecuentes: “Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”, explicó.
Además, Gandolfi valoró la evolución que tuvo Hinestroza en los últimos años, tras sus pasos por Palmeiras y Pachuca de México: “Puede jugar en ambas bandas. Entendió que en el fútbol hay dos facetas y sabe tanto atacar como defender. Se convirtió en un jugador más completo”, analizó.
Por último, el técnico argentino se mostró convencido de que el delantero se adaptará sin inconvenientes a la exigencia del fútbol argentino y al peso del club: “No le va a pesar la camiseta. Atlético Nacional tiene 16 millones de hinchas, es muy parecido a lo que es Boca en Argentina”, concluyó.