La contundente frase de Ignacio Pussetto en su llegada al país para ser nuevo jugador de Independiente: "Cuando me llamaron no..."

El delantero Ignacio Pussetto arribó a la Argentina para realizarse la revisión médica y convertirse en el tercer refuerzo de Independiente en este mercado de pases y dijo que, cuando lo llamaron desde el club de Avellaneda, no dudó en dar el sí.

Este viernes por la madrugada, el futbolista santafesino de 29 años aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para realizar los trámites correspondientes para transformarse en el tercer refuerzo del equipo de Julio Vaccari. El ex Huracán llega proveniente de Pumas UNAM de México que, a cambio del jugador, se quedó con la ficha del defensor colombiano Álvaro Ángulo y le abonó cerca de 700 mil dólares a la entidad de Avellaneda por el 50% del pase que le pertenecía del cafetero.

Las primeras palabras de Ignacio Pussetto como nuevo jugador de Independiente En su arribo a Buenos Aires, previo a realizarse la revisión médica a primera hora de este viernes, el delantero declaró: “No tenía nada organizado la verdad. Creo que Pumas manejó mal la situación. Yo tenía que tomar la mejor decisión para mi carrera y para mi familia. Estaba contento en México, el técnico me había hecho saber que era muy importante. Cuando me llamó Independiente no dudé en venir”.

Ignacio Pussetto se mostró contento tras su llegada a Independiente “Estoy bien desde lo anímico, los primeros días me costó porque no era algo que me esperaba pero ahora me toca ponerme fuerte por mí y por mi familia. Tengo una carrera por delante y esta es una gran oportunidad. Desde lo físico estoy muy bien, no me tocó entrenar con el equipo esta semana pero pude completar la pretemporada casi entera con ellos” agregó.

El jugador oriundo de Cañada Rosquín dio detalles de la charla que tuvo con Vaccari para llegar a Independiente: “Hable con Julio para comentarle mi idea, lo que estaba pasando, él me entendió. Agradezco el llamado con él, el interés. Para mí también eso es importante a la hora de llegar al club. Soy un jugador con mucha experiencia en distintos lugares así que en donde el entrenador quiera voy a estar a disposición. Este último tiempo estuve jugando de enganche y de nueve”, mencionó.