La contundente frase de Darío Franco que ilusiona a todo Gimnasia: "Que la gente sepa..."
El nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima trazó los objetivos para sacar al equipo del mal momento y hasta habló de Alfredo Berti.
Con la ilusión de poder sacar al equipo de la crisis futbolística que atraviesa y con el desafío de volver a dirigir en un club de Primera División después de casi una década, Darío Franco, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima, expresó sus primeras sensaciones tras haber asumido en el cargo durante el fin de semana.
En rueda de prensa, el director técnico de 57 años se refirió a su llegada a la institución blanquinegra: “Yo hace algún tiempo que no dirigía en Primera (la última vez fue en 2017 con Aldosivi), pero siempre estaba la posibilidad, la esperé y la voy a aprovechar sin ningún tipo de dudas, así que estoy feliz de esta posibilidad”.
“Vengo de dirigir el último torneo en la B Nacional y estoy bien, con muchas ganas, muy predispuesto, muy ilusionado. Creo que hay plantel suficiente como para que el equipo juegue bien y que eso te permita ganar”, remarcó el exentrenador de Arsenal.
La contundente frase de Franco que ilusiona a Gimnasia
El adiestrador cordobés también comentó cuál es su idea de juego y qué espera para el equipo: “Siempre imagino un partido de propuestas, no una locura de salir a ganar o perder, obviamente entiendo que debe haber un equilibrio, pero siempre tengo en mente que mis equipos tengan una forma de jugar”.
Sobre este punto, Franco dejó una frase contundente: “Que la gente sepa a qué juega el equipo y que siempre pensemos en ganar el partido, así que trataremos de lograr eso en este tiempito que tenemos previo al partido”
Darío Franco y se reencuentro con Alfredo Berti
El nuevo director técnico del Lobo también hizo referencia al encuentro que Gimnasia disputará ante Independiente Rivadavia, por la última fecha del torneo Apertura, en donde se reencontrará con Alfredo Berti, con quien compartió equipo en su época de futbolista, en Newell´s, y a quien enfrentó en la recordada final de la Primera Nacional 2023 en Córdoba.
“Primero le voy a dar un gran abrazo, lo voy a saludar, pero la verdad, estoy pensando en el entrenamiento de mañana, así que vamos paso a paso, pensando en Vélez”, concluyó.