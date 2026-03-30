La contundente frase de Darío Franco que ilusiona a todo Gimnasia: "Que la gente sepa..."

El nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima trazó los objetivos para sacar al equipo del mal momento y hasta habló de Alfredo Berti.

Franco volverá a dirigir tras su paso por Arsenal, en 2025, en donde descendió de categoría.

Con la ilusión de poder sacar al equipo de la crisis futbolística que atraviesa y con el desafío de volver a dirigir en un club de Primera División después de casi una década, Darío Franco, nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima, expresó sus primeras sensaciones tras haber asumido en el cargo durante el fin de semana.

En rueda de prensa, el director técnico de 57 años se refirió a su llegada a la institución blanquinegra: “Yo hace algún tiempo que no dirigía en Primera (la última vez fue en 2017 con Aldosivi), pero siempre estaba la posibilidad, la esperé y la voy a aprovechar sin ningún tipo de dudas, así que estoy feliz de esta posibilidad”.

Embed - Darío Franco habló por primera vez desde su llegada a Gimnasia. “Vengo de dirigir el último torneo en la B Nacional y estoy bien, con muchas ganas, muy predispuesto, muy ilusionado. Creo que hay plantel suficiente como para que el equipo juegue bien y que eso te permita ganar”, remarcó el exentrenador de Arsenal.

La contundente frase de Franco que ilusiona a Gimnasia El adiestrador cordobés también comentó cuál es su idea de juego y qué espera para el equipo: “Siempre imagino un partido de propuestas, no una locura de salir a ganar o perder, obviamente entiendo que debe haber un equilibrio, pero siempre tengo en mente que mis equipos tengan una forma de jugar”.

Dario Franco (1) Darío Franco cumplió este lunes su segundo día de trabajos en Gimnasia, con el foco puesto en Vélez. Sobre este punto, Franco dejó una frase contundente: “Que la gente sepa a qué juega el equipo y que siempre pensemos en ganar el partido, así que trataremos de lograr eso en este tiempito que tenemos previo al partido”