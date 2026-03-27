La Comede lanza una aplicación que pretende revolucionar el deporte federado

Con entusiasmo y una clara sensación de despegue, el presidente de la Confederación Mendocina de Deportes, Humberto Pagano , palpita lo que será una nueva edición de la Feria del Deporte junto a la tradicional entrega de los Premios Llama. “La verdad que me falta una pluma para volar”, lanzó, graficando el momento que atraviesa la institución.

El evento no solo buscará reunir a los protagonistas del deporte local, sino también abrir nuevas puertas. “En la feria se van a exponer deportes no tradicionales para que la gente entienda que hay muchas actividades en las que se puede desarrollar”, explicó Pagano, marcando un enfoque inclusivo y de expansión.

Además, esta edición sumará un valor agregado con espacios de formación: “Vamos a agregar diferentes charlas sobre derecho deportivo, salud, organización y gestión”, detalló, apuntando a profesionalizar cada rincón del ámbito deportivo.

El atractivo también pasará por la dinámica del evento. Durante toda la jornada habrá sorteos permanentes: “Vamos a ir sorteando regalos por hora para que la gente se entusiasme”, adelantó.

Uno de los grandes anuncios será la presentación oficial de la nueva aplicación de la Confederación, prevista para las 19 horas. Se trata de una herramienta que promete marcar un antes y un después: “El deportista va a tener muchos beneficios. Queremos que ser federado sea un privilegio y no una obligación”, sostuvo.

premios llama

Pagano no esquivó la autocrítica al recordar el pasado reciente: “La Confederación necesitaba renovarse, estábamos muy retrasados en cuanto a la tecnología. Ahora nos pusimos a tono y esto es muy bueno para que los deportistas tengan mejoras reales”. En ese sentido, destacó el acompañamiento del sector privado, con empresas y cadenas de farmacias que ya se sumaron al proyecto.

El nuevo rumbo también logró recuperar disciplinas que se habían alejado: esgrima, sóftbol y patín vuelven a integrarse, atraídas por un modelo que promete mayor apoyo y beneficios concretos.

En cuanto a la organización, el viernes estará destinado al armado general, mientras que el sábado la feria abrirá sus puertas desde las 9 con entrada libre y gratuita. Habrá stands comerciales, propuestas gastronómicas y una agenda cargada de actividades.

“Mañana presentamos la app, pero cuando todo esté funcionando vamos a hacer el lanzamiento oficial como corresponde”, cerró Pagano, con la ilusión de que esta nueva etapa marque un verdadero punto de inflexión para el deporte mendocino