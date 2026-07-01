La cautela de Mbappé y Deschamps antes de enfrentar a Paraguay y el antecedente que ilusiona a toda Francia

La Selección de Francia aplastó 3-0 a Suecia este martes en dieciseisavos de final y de este modo se convirtió en el rival en octavos de la dura y utópica Paraguay de Gustavo Alfaro, que viene de dar el gran batacazo del Mundial 2026 el lunes al eliminar en los penales a nada menos que Alemania.

Luego del triunfo de Les Bleus, Kylian Mbappé, la figura indiscutible del encuentro y autor de dos goles, y Didier Deschamps, el responsable intelectual de la máquina tenebrosa en la que se convirtió el combinado galo en los últimos años, palpitaron el duelo frente a la Albirroja, pero mantuvieron la cautela.

Kylian Mbappé habló sobre el duelo contra Paraguay ESPN "Ya empezaremos a pensar en Paraguay. Ellos demostraron que son un equipo hay que tomar en serio, vencieron a Alemania así que no hay juego fácil en la Copa del Mundo e iremos allí para intentar ganar", reconoció Kiki en diálogo con la prensa desde el campo de juego una vez que terminó el encuentro en New Jersey.

Didier Deschamps y su análisis sobre Paraguay ESPN "Los vi, no es por casualidad y el equipo alemán es gran equipo. Luego está el ADN sudamericano donde se ponen intensos especialmente en los duelos pero hay buenos jugadores también", destacó luego el DT francés al ser consultado sobre el choque de los guaraníes frente a los germanos.