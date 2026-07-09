La canción de Bonnie Tyler que se convirtió en cábala de la Selección campeona del Mundial 1986

La melodía cantada por Bonnie Tyler, una balada romántica y dolorosa por una ruptura, sonaba en los vestuarios.

La música de la cantante Bonnie Tyler tiene un vínculo muy fuerte con el futbol argentino.

Este jueves falleció la legendaria cantante británica Bonnie Tyler, autora de famosas canciones como "It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart" y "I Need a Hero". Además de ganar numerosos premios y reconocimientos por su trayectoria, su música tuvo un vínculo muy fuerte con el fútbol argentino.

Estamos hablando de la Copa del Mundo del 86, jugada en México. Para ese entonces, "Total Eclipse of The Heart" dominaba los rankings mundiales y sonaba en todos lados, inclusive en los vestuarios de la Selección Argentina antes de salir a la cancha.

Cuál era el vínculo de la Selección Argentina con la canción de Bonnie Tyler La canción de la artista, que consiste en una balada romántica y dolorosa por una ruptura, ayudaba a distender el ambiente antes del momento de mayor tensión. Los futbolistas encontraban una forma de empezar a concentrarse en el desafío deportivo que tenían por delante.

"Si no salías a comerte a los rivales crudos con esa música, más la rabia, la furia y las ganas que teníamos nosotros, no existías. No podías formar parte de ese plantel", relató Diego Armando Maradona en su libro México 86. Mi mundial, mi verdad: así ganamos la Copa. Además de a Tyler, acá mencionó a "Eye of the Tiger", de la película "Rocky"; y "Gigante chiquito" de Sergio Denis.