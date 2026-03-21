La buena noticia que confirmó Álvaro Arbeloa en el Real Madrid de cara al derbi frente al Atlético

Este domingo, el Merengue y el Colchonero se verán las caras en el Bernabéu y Álvaro Arbeloa confirmó el regreso de una de sus estrellas.

Este domingo a las 17:00 (hora de Argentina), el Real Madrid de Álvaro Arbeloa recibirá en el Santiago Bernabéu al Atlético de Madrid del Cholo Simeone en lo que será una nueva edición del derbi madrileño.

De cara a este choque, el entrenador del Merengue anunció este sábado en conferencia de prensa que Kylian Mbappé, la gran figura del equipo blanco, volverá a ser titular tras recuperarse de su esguince de rodilla que lo tuvo afuera de las canchas por tres semanas.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé será titular en el derbi ante Atlético de Madrid. @RealMadrid Álvaro Arbeloa confirmó que Mbappé será titular en el derbi ante el Atlético de Madrid “En Mánchester demostró que está muy bien y sus sensaciones... son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está a disposición y mañana va a jugar seguro”, sentenció Arbeloa.

Su tremendo elogio a Rüdiger y la decisión de reemplazar a Courtois en Manchester Por otro lado, el entrenador del Real Madrid llenó de elogios al marcador central alemán, Antonio Rüdiger, quien en la revancha frente al City tuvo una gran actuación defensiva: “Estoy dispuesto a hacer una estatua para ponerla en mi jardín. Respecto mucho al club y al jugadores, las dos partes se tienen que entender. Desde el primer día se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Me dijo que en marzo que cuando llegase lo duro, estaría disponible y aquí está. Su tratamiento en Londres, con Niko, ha sido una suerte. Y el madridismo debe ser consciente de la suerte que tenemos de tenerle", lanzó.