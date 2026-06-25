La brutal sentencia de Colapinto sobre la exigencia de Briatore en Alpine: "Fue muy duro conmigo"

En la previa del GP de Austria, Franco Colapinto se refirió a los comentarios del asesor ejecutivo de Alpine y le respondió con una contundente frase.

En la previa del Gran Premio de Austria, Franco Colapinto volvió a referirse a una de las figuras más importantes dentro de Alpine: Flavio Briatore. Durante el Media Day realizado en el Red Bull Ring, el piloto argentino habló sobre el vínculo que mantiene con el histórico dirigente italiano y dejó en claro la influencia que tiene en el presente de la escudería.

Consultado por una reciente entrevista brindada por Briatore, el pilarense destacó el respaldo que recibió desde su llegada al equipo: “Fue una entrevista divertida. Flavio siempre me apoyó y ha sido duro conmigo cuando tuvo que serlo”, explicó Colapinto, valorando tanto la confianza como las exigencias que le transmite el asesor ejecutivo.

La brutal sentencia de Franco Colapinto sobre la exigencia de Flavio Briatore Más allá del acompañamiento personal, el argentino hizo foco en una de las principales características de Briatore: su ambición constante. Según contó, el italiano nunca se conforma con los resultados obtenidos y siempre busca que el equipo siga creciendo, incluso cuando los objetivos parecen cumplidos.

Colapinto reveló la exigencia que tiene Briatore con él en cada carrera. X @alpineclub_esp “Tiene mucha experiencia y es un inconformista. Incluso cuando terminamos sextos, vuelve a la fábrica siendo el único que no está contento. Siempre quiere más”, reveló Colapinto, describiendo la mentalidad que reina puertas adentro de Alpine.