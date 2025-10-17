La bronca de Aldosivi por el penal que le cobraron a Racing y otro que reclamaron y no le dieron

Aldosivi pidió la pena máxima por una mano de Di Césare, pero no fue sancionada por el árbitro Zunino. Unos minutos antes, Racing había tenido uno.

Aldosivi reclamó un penal por mano; instantes antes le habían cobrado uno similar a Racing.

Todo comenzó cuando a la Academia le cobraron a instancias de VAR un penal por una mano de Fernando Román, que tenía el brazo levemente separado de su cuerpo e interceptó una pelota que iba al arco. Si bien el árbitro Sebastián Zunino no lo sancionó en primera instancia, cambió su decisión luego de ser llamado desde la cabina.

El penal que le cobraron a Racing por mano de Román El penal que le cobraron a Racing por mano de Román "Observo que el jugador 28 de Aldosivi realiza un movimiento adicional hacia al balón", explicó el colegiado tras revisar la jugada en el monitor, y procedió a amonestar al defensor paraguayo, ante las protestas de toda la delegación marplatense. Para colmo, Luciano Vietto intercambiaría la pena máxima por gol con una excelsa definición desde los 12 pasos.

El penal que reclamó Aldosivi por mano de Di Césare El penal que reclamó Aldosivi por mano de Di Césare Y como si no fuera suficiente para seguir sumando presiones al Tiburón, unos instantes después reclamó su propio penal por una mano de Marco Di Cesare a los 42' tras un centro Natanael Guzmán. En este caso, impactó sobre su brazo derecho, que lo tenía levemente separado, pero por detrás de su torso.