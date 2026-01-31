La barra de la Universidad de Chile volvió a generar graves incidentes y suspendió un partido

La temporada empezó de la peor manera para Universidad de Chile, con violencia en las tribunas, intervención policial y un partido marcado por el caos.

La barra de la Universidad de Chile incendió el estadio en el duelo ante Audax Italiano.

La temporada 2026 del fútbol chileno arrancó con un grave episodio de violencia en el Estadio Nacional. En el empate sin goles entre Universidad de Chile y Audax Italiano, la barra brava del equipo local protagonizó serios incidentes que obligaron a interrumpir el partido durante más de 10 minutos.

La facción conocida como “Los de abajo” se enfrentó con la Policía, intentó ingresar al campo de juego, rompió butacas de la tribuna sur y provocó un incendio en plena grada. Todo ocurrió como protesta contra la dirigencia por el precio de las entradas y por sanciones previas impuestas por la ANFP.

La barra de la Universidad de Chile volvió a generar graves incidentes Barras de la U de Chile prendieron fuego el Estadio vs Audax Italiano Barras de la U de Chile prendieron fuego el Estadio vs Audax Italiano TNT Sports Chile El operativo de seguridad debió intervenir de urgencia y terminó con cuatro personas detenidas. Desde el club emitieron un comunicado en el que anunciaron acciones legales, querellas por daños y desórdenes, y la aplicación del derecho de admisión mediante el sistema biométrico.

Los incidentes estuvieron vinculados a una sanción previa que limitó el ingreso de hinchas al estadio. La ANFP había dispuesto un bloqueo de entradas a más de 3.000 fanáticos tras episodios violentos ocurridos en 2025, una medida que también afectó a abonados que no participaron de esos hechos.

El comunicado oficial de la U de Chile Desde la dirigencia azul cuestionaron el alcance del castigo y varios hinchas iniciaron reclamos ante el SERNAC. En paralelo, la ANFP volvió a pedir que el Registro Nacional de Hinchas se convierta en ley, al considerar la violencia como un problema prioritario.