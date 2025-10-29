La advertencia del DT del Chelsea sobre el presente de Alejandro Garnacho: "Estamos intentando que..."

Enzo Maresca, entrenador de los Blues, habló sobre el buen rendimiento que viene mostrando Garnacho en los últimos partidos, pero dejó una advertencia.

Alejandro Garnacho viene mostrando un buen nivel desde su llegada al Chelsea a cambio de 50 millones de euros. Tras su conflictiva salida del Manchester United, el Bichito atraviesa un periodo de adaptación en el conjunto londinense. Incluso, el pasado sábado convirtió su primer gol en la derrota por 2-1 ante el Sunderland, el sorprendente escolta del Arsenal en la Premier League.

Este gran presente hacen que el campeón de América con la Selección argentina comience a perfilarse como titular indiscutido en el equipo de Enzo Maresca. Tal es así que este miércoles a las 16:45 (hora de Argentina), los Blues visitarán a los Wolves por la cuarta ronda de la Carabao Cup y el Bichito formará parte del once inicial.

El DT del Chelsea habló sobre el presente de Garnacho Por otro lado, en la previa de este partido, Maresca habló sobre el presente de Garnacho. En primer lugar, el entrenador italiano aseguró que deben cuidar al extremo argentino, ya que no llegó en las mejores condiciones físicas desde el Manchester United: “Garna está evolucionando bien, es un jugador al que estamos intentando cuidar un poco físicamente, porque llegó aquí procedente del United sin estar al 100% de su condición física", reveló en diálogo con el Canal del Chelsea.

Alejandro Garnacho Chelsea Enzo Maresca habló sobre el gran presente de Alejandro Garnacho en el Chelsea. Asimismo, resaltó la dedicación que demuestra el delantero durante los entrenamientos con el objetivo de recuperar su mejor rendimiento. Por supuesto, alcanzar nuevamente ese nivel podría abrirle la puerta a una convocatoria con la Selección argentina, con la gran meta de estar presente en el Mundial 2026.

Sin embargo, es consciente de que parte con cierta desventaja en la consideración de Scaloni y que deberá trabajar intensamente para ganarse una nueva oportunidad: "Está trabajando duro todos los días, está mejorando cada vez más, y en este momento estamos contentos con su juego", destacó el DT del Chelsea.