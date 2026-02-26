Juani Goudailliez cerró un 2025 soñado y redobla la apuesta para las carreras del 2026

Juan Ignacio Goudailliez compite en mountain bike , dentro de la modalidad cross country, una de las más exigentes y completas del ciclismo de montaña. Su especialidad es el XCO, la disciplina que forma parte del programa de los Juegos Olímpicos y que combina técnica, potencia y resistencia en circuitos cortos, intensos y con múltiples vueltas.

El 2025 fue, en palabras del propio Juani Goudailliez , “uno de mis mejores años a nivel deportivo”. El mendocino de 25 años transformó los resultados en confianza y esa confianza en un salto internacional que puede marcar su carrera en 2026.

Después de conquistar el Trasmontaña y subirse dos veces al podio en el Sudamericano, Juani no solo confirmó su crecimiento. También logró algo que venía buscando hace tiempo: que lo miren desde afuera.

“Primero habiendo ganado el Transmontaña en agosto. Y después el otro gran objetivo del año pasado fue el Sudamericano. Que ahí salí subcampeón de Short Track y de XCO”, repasó en diálogo con MDZ , dejando en claro cuáles fueron los hitos de su temporada.

Tras un año consagratorio, el objetivo ahora es claro: sostener el nivel y pelear un lugar entre los mejores.

El impacto de esas medallas en el Sudamericano realizado en Talcahuano, Chile, no quedó solo en el resultado. “Después de esa carrera me llamó el dueño de un equipo italiano para ficharme para recorrer este año, toda la segunda mitad de año allá en Italia”, contó Juani.

Ese llamado cambió el mapa de su 2026. Juani firmó para competir tres meses en Europa junto a dos compañeros que también son parte de su círculo cercano: Agustín Durán, su dupla en el Trasmontaña, y el chileno Nacho Gallo.

“Somos tres en el equipo y somos tres amigos que nos conocemos. Armamos un buen proyecto entre los tres para sumar marcas entre los tres y la verdad que eso suma”, explicó. Para él, integrar una estructura europea no solo representa apoyo económico, sino también prestigio y proyección.

Un comienzo de año intenso

Juan Ignacio Goudaillez (8) Con disciplina y horas de entrenamiento, Juani encara un 2026 que puede marcar un antes y un después en su carrera.

Lejos de relajarse tras su gran 2025, Juani descansó apenas una semana y volvió al trabajo. Hizo pretemporada en Farellones, en Chile, donde vivió casi un mes entrenando en altura junto a Durán y otros corredores.

“Para estar a la altura de este tipo de carreras hay que entrenar mucho, son muchas horas semanales, muchas horas diarias que hay que dedicarle”, detalló. Bici, gimnasio, nutrición y descanso forman parte de una rutina que ya naturalizó.

El arranque competitivo de 2026 fue en Valdivia, con cuatro carreras seguidas y un nivel que describió como “casi de panamericano”. Allí logró un quinto puesto que, por la exigencia del pelotón, fue un resultado que valoró especialmente.

Juan Ignacio Goudaillez (7) El equipo Marconi Racing Team integra a Juani Goudaillez junto a Nacho Gallo y Agustín Durán.

Además, antes de instalarse en Italia, el mendocino tendrá un semestre cargado. Se vienen el Nacional de XCO en Mendoza, el Panamericano y competencias de ruta como la franquicia del Tour en Córdoba.

Luego viajará a Europa por tres meses. Competirá en distintas fechas del calendario italiano y regresará al país para el Trasmontaña, antes de volver nuevamente al Viejo Continente.

El gran objetivo está marcado en rojo: el Mundial que se disputará en Val di Sole entre el 26 y el 30 de agosto, bajo la órbita de la Unión Ciclista Internacional. Sumar puntos y sostener el nivel será determinante para estar entre los mejores argentinos.

XCO, su disciplina y la que marca el rumbo

Juan Ignacio Goudaillez (5) El rider de Chacras de Coria transformó su mejor temporada en una oportunidad europea para competir en Italia.

Juani tiene claro su foco. “Principalmente corro XCO, que es la disciplina olímpica, básicamente”, explicó. Esa modalidad, que dura alrededor de una hora y media, es su prioridad absoluta.

También compite en Short Track y en maratón (XCM), disciplinas que forman parte del calendario europeo. Pero su preparación está pensada en función del XCO, incluso cuando corre pruebas de ruta.

“El objetivo siempre lo mío es el de XCO entonces los entrenamientos están enfocados en XCO y las carreras de ruta voy con los entrenamientos de XCO”, contó, dejando en evidencia una planificación pensada a largo plazo.

