Juan Manuel Sara, DT de Maipú: "No podemos ni compararnos con lo que vive Gimnasia"

Por otro lado, Sara hizo referencia al mercado de pases que se está desarrollando y fue realista : "El mercado para Maipú no es simple. He tenido la posibilidad de hablar con algunos futbolistas y para nosotros es imposible competir porque no tenemos chances. Lo que se traiga van a ser chicos que no han tenido muchos partidos en la categoría o al menos eso es lo que estamos viendo, nos está costando".

Y amplió, al respecto: "Nos gustaría reforzarnos, sobre todo con algún defensor, en el costado izquierdo, y con algún segunda punta o extremo. Eso es lo que uno le gustaría, veremos si se puede".

Comparando la situación de Maipú con otros clubes de la categoría, Sara dijo: "Hay equipos que se están reforzando y muy bien. Hay que ver cómo termina el mercado de pases, pero Atlanta, Ferro, San Miguel, San Martín de Tucumán, son equipos que se van a reforzar muy bien".

Y cargó contra quienes no conocen la realidad del plantel y de la institución: "La gente a veces no entiende, no comprende y la verdad que hay que valorar mucho a estos chicos que hacen un esfuerzo enorme. Uno que está adentro realmente sabe lo que pasa. No podemos compararnos con lo que vive Gimnasia, las dificultades, la diferencia de presupuesto y eso es lo que me da mucho orgullo. Me da alegría de haber sido parte del proceso de chicos que pasaron por Maipú y hoy están en Primera o afuera del país jugando Libertadores".

La entrevista completa a Juan Manuel Sara