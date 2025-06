¿La realidad de la mayoría? La sinceridad de Juan Manuel Sara en medio del mercado de pases

De cara al mercado de pases, el DT Botellero fue sincero y no le esquivó a la respuesta por más dolorosa que sea para la institución: "Estamos abiertos, el tema es que no es fácil porque en el medio del campeonato es difícil reforzarse y además en Maipú no hay presupuesto para reforzarnos. La realidad es que tenés que tener demasiadas herramientas y no es fácil buscar jugadores, que llegue alguien y se inserte, porque muchas veces los que vienen son de categorías más abajo. No se adapta cualquiera con una semana jugando en la Primera Nacional".