Luis García: el presente en Atlanta, la final perdida con Maipú y el sueño de dirigir en Primera

"Es movilizante, después de esa famosa final no he regresado a la provincia, simplemente he podido saludar el plantel e irme. No he podido conectar con la gente, no pude despedirme, simplemente fue ese saludo final con el plantel ante la gente que estaba en Córdoba. Lo tomo con alegría, sacando el compromiso de un partido de fútbol muy importante para los dos equipos. Lo tomo como algo muy lindo para mí, no solamente volver a la provincia donde fui tan feliz, sino también al club que me dio todo y que emocionalmente lo tengo en lo más alto de mi corazón", comenzó relatando el entrenador en un mano a mano con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM105.5.