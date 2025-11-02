Jannik Sinner ganó el Masters 1000 de París y volvió a ser el número 1 del mundo

Jannik Sinner se impuso 6-4 y 7-6(4) sobre el canadiense Felix Auger-Aliassime en la final y volvió a quedar en la sima del Ranking ATP.

Jannik Sinner conquistó el Masters 1000 de París al derrotar a Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6(4) y recuperó el primer puesto del Ránking ATP. El italiano se impuso con autoridad en la final disputada en La Defense Arena, a pesar de que el canadiense se plantó en varios momentos, y confirmó su dominio en la temporada bajo techo.

La definición enfrentó a Sinner, número 2 del mundo antes del torneo, y a Auger-Aliassime, (10° y aún con opciones de ingresar a las ATP Finals), por lo que el duelo tenía un condimento especial.

Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime Sinner venció a Felix Auger-Aliassime en la final. EFE El italiano llegaba con una racha de 25 victorias consecutivas en pista cubierta y sin sets en contra durante la semana mientras que el canadiense buscaba su primer título de Masters 1000 después de una temporada con resultados de alto nivel. El historial previo marcaba dos triunfos por lado, con ventaja reciente para el jugador nacido en San Candido.

Jannik Sinner se impuso en dos sets El primer set quedó en manos de Sinner por 6-4 tras un quiebre inicial sobre el servicio de Auger-Aliassime, quien mostró imprecisión con su derecha en el arranque y facilitó el control del italiano, que sostuvo cada turno de saque con solidez y sin sobresaltos pese a un repunte del norteamericano en la mitad del parcial pero la diferencia construida en el inicio resultó decisiva.

El segundo parcial presentó un desarrollo más ajustado, ya que Auger-Aliassime evitó tres puntos de quiebre en el séptimo juego, mientras Sinner mantuvo un nivel alto en sus turnos de servicio.