Jannik Sinner aplastó a Zverev y se verá las caras con Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París

El tenista italiano Jannik Sinner y el canadiense Félix Auger-Aliassime se enfrentarán en la final del Masters 1000 de París , tras superar a Alexander Zverev y Alexander Bublik respectivamente.

Sinner firmó una actuación histórica y quedó a un solo triunfo de recuperar el número uno del ranking ATP luego de vencer a un extenuado Zverev por un contundente 6-0 y 6-1, en apenas una hora y dos minutos.

Con esta victoria, estiró su racha perfecta en canchas duras bajo techo: acumula 25 triunfos consecutivos y no pierde desde la final del ATP Finals 2023 ante el serbio Novak Djokovic, igualando además la mejor marca de Pete Sampras en este tipo de superficie.

Zverev , que venía de un juego agotador ante Daniil Medvedev, pidió atención médica en el inicio del segundo set, pero no logró revertir su falta de reacción.

La victoria no sólo depositó al italiano en su trigésima segunda final de carrera —donde buscará su título número 23 y el quinto de Masters 1000—, sino que además mantuvo viva la pelea por el número uno de la temporada. Si Sinner conquista el Masters 1000 París , superará a Carlos Alcaraz en el ranking en la actualización del lunes.

Félix Auger-Aliassime buscará dar el golpe en la final

Su rival será Félix Auger-Aliassime, quien venció a Bublik por 7-6(3) y 6-4 en la primera semifinal. El historial entre ambos marca un 2-2, con el antecedente más reciente en el US Open, donde Sinner ganó en cuatro sets. El canadiense, número 10 del mundo, mostró solidez en los momentos decisivos y cerró el partido en 1 hora y 36 minutos para avanzar a su segunda final de Masters 1000, tras Madrid 2024.

Con este resultado, Auger-Aliassime podría asegurar su boleto a las ATP Finals si conquista el título en París, pero, si no lo logra, deberá jugar su última carta la próxima semana en Metz.

El canadiense, pelea su puesto al torneo frente al italiano Lorenzo Mussetti, que al ya haber quedado eliminado, no tiene chances de seguir sumando puntos, por lo que la ventaja en el tramo final, está de su lado.

Además de acercarse a Turín, Auger-Aliassime amplió su ventaja en el historial ante Bublik, a quien ahora domina 4-2. El kazajo, que venía de eliminar a Alex de Miñaur, quedó sin opciones de clasificación directa al ATP Finals, aunque aún podría ingresar como suplente según su ranking final.

