El tremendo sincericidio de Carlos Alcaraz tras caer en primera ronda del Masters 1000 de París: "Estoy muy decepcionado con mi..."

El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, se despidió en la segunda ronda del certamen francés al caer ante el británico Cameron Norrie en tres sets.

El Masters 1000 de París ya nos dejó uno de los grandes batacazos del año. Carlos Alcaraz, el número 1 del ranking ATP y campeón del US Open y Roland Garros, quedó eliminado en la segunda ronda al caer por 4-6, 6-3 y 6-4 ante el británico Cameron Norrie (31°) en dos horas y 22 minutos de partido. Además, con esta derrota puso en juego el número 1 del mundo.

El Murciano, que regresó a las canchas tras un mes de descanso después de doblarse cruelmente el tobillo durante su consagración en el ATP 500 de Tokio, tuvo uno de sus peores partidos del año en las canchas indoor del París La Défense Arena. Frente al talentoso zurdo británico, Charly cometió un total de 54 errores no forzados y tampoco estuvo tan precisos en los tiros ganadores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TennisTV/status/1983271938861445419&partner=&hide_thread=false A Paris SHOCKER



The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025 El tremendo sincericidio de Carlos Alcaraz tras caer en segunda ronda Tras el final del partido, Carlos Alcaraz habló en conferencia de prensa y allí lanzó un tremendo sincericidio sobre su actuación frente a Norrie: "Simplemente no me sentí bien hoy. Muchos errores. No tuve feeling en ningún momento. Creo que Norrie jugó un gran tenis también, un partido sólido. Creo que esa fue la clave", sentenció.

"Tuve muchas prácticas aquí, donde me estaba sintiendo bien, moviéndome en cancha, golpeando la pelota. Tenía claras todas las ideas claras, todos los objetivos. Pero hoy, incluso en el primer set que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice. Intenté mejorar en el segundo pero fue totalmente lo opuesto. Solo me sentí peor", añadió sobre su rendimiento en el Masters 1000 de París.