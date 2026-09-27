Inesperado: el Kun Agüero apuntó contra Lando Norris por sus dichos sobre Colapinto y su reacción es viral

Sergio Agüero apareció por sorpresa en una publicación del piloto de McLaren y dejó dos comentarios que no tardaron en explotar en redes.

Lando Norris abrió Instagram como cualquier otro día y se encontró con una invasión que se veía venir. Después de sus durísimas declaraciones contra Franco Colapinto por el accidente en el relanzamiento del Gran Premio de Azerbaiyán, miles de fanáticos del argentino coparon una de sus publicaciones y, entre todos esos mensajes, hubo uno que llamó especialmente la atención: el de Sergio Agüero.

El campeón de la Fórmula 1 2025 había subido un dump de fotos el 17 de septiembre. En ese momento acumulaba apenas unos 2.000 comentarios. Tras la polémica con el piloto de Alpine, el posteo explotó y superó los 73.000 mensajes, la mayoría con reclamos por su postura después del incidente que también lo perjudicó en pista.

El Kun Agüero hizo dos posteos en la última publicación de Lando Norris: qué le comentó En medio de esa catarata apareció el Kun. El exdelantero dejó un sticker suyo haciendo el gesto de "no" con la mano y, lejos de quedarse ahí, respondió otro comentario con una frase que terminó haciéndose viral: "venimos a darle cariño", junto a un emoji de risa.

Los comentarios del Kun Agüero en la última publicación de Lando Norris. La intervención de Agüero pasó inadvertida. Sus dos posteos reunieron más de 47 mil likes y se convirtió en uno de los más destacados de toda la publicación, alimentando todavía más el revuelo que generó la discusión alrededor de Colapinto.