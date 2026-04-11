Indignación en el hockey sobre patines: codazo sin pelota y una jugadora terminó en el hospital

Una acción que nada tiene que ver con el deporte volvió a encender las alarmas.

En el partido de hockey femenino entre Impsa y Godoy Cruz, se vivió un momento preocupante cuando, lejos de la jugada, la pelota estaba en otro sector, la jugadora de Impsa, lanzó un codazo directo contra Tiziana Videla, que pasaba por delante suyo.

Sin disputa. Sin pelota. Sin explicación.

El impacto no fue menor. Videla pudo terminar el partido, pero ya en su casa comenzó a sentirse mareada, lo que encendió la preocupación. La situación tiene un antecedente que agrava todo: hace un año y medio, también ante Impsa, la misma jugadora había sufrido la fractura de tabique.

Esta vez, debió ser trasladada al hospital , donde fue evaluada. Los primeros estudios descartaron una lesión ósea, aunque seguirá en observación para determinar el grado del golpe y posibles consecuencias.

Más allá del resultado o del contexto del partido, la escena deja un mensaje claro.

Estas acciones no suman. No construyen. No representan al hockey ni a ningún deporte.

El video muestra lo evidente. Pero el debate es más profundo.

Cuando la violencia aparece sin sentido, el juego deja de ser juego.