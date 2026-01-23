Independiente Rivadavia se estrena en el Torneo Apertura como local ante Atlético Tucumán: hora y TV

Independiente Rivadavia inicia su camino en el campeonato este viernes por la noche ante el Decano, en el Bautista Gargantini.

El partido se disputará desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini, contará con transmisión en vivo de TNT Sports y será dirigido por el árbitro Bryan Ferreyra, en lo que promete ser un partido atractivo de la ya comenzada primera fecha.

Tras el sólido triunfo 2-0 frente a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes por la Copa Argentina, el equipo dirigido por Alfredo Berti apunta con todo al Torneo Apertura de la Liga Profesional, sin perder de vista su próximo compromiso internacional en la Copa Libertadores.

El festejo de Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia debuta en el Torneo Apertura tras un sólido arranque en Copa Argentina. @Copa_Argentina Antecedentes entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán El Azul del Parque y el Decano se enfrentaron en dos oportunidades en Primera División, ambas en territorio tucumano. El antecedente más reciente fue el 4 de agosto de 2024, con victoria del local por 2 a 1, mientras que el 16 de marzo del mismo año igualaron 2 a 2.

Ahora, el cruce se trasladará al Gargantini, donde la Lepra buscará hacerse fuerte ante su público en el inicio del campeonato y comenzar a construir un camino sólido en la competencia local.