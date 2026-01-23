Independiente Rivadavia se estrena en el Torneo Apertura como local ante Atlético Tucumán: hora y TV
Independiente Rivadavia inicia su camino en el campeonato este viernes por la noche ante el Decano, en el Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia hará su presentación oficial en el Torneo Apertura 2026 este viernes cuando reciba a Atlético Tucumán, luego de haber iniciado su temporada con una victoria en la Copa Argentina. El encuentro marcará el debut de la Lepra en el certamen doméstico, con la expectativa puesta en sostener el buen arranque del año.
El partido se disputará desde las 22.15 en el estadio Bautista Gargantini, contará con transmisión en vivo de TNT Sports y será dirigido por el árbitro Bryan Ferreyra, en lo que promete ser un partido atractivo de la ya comenzada primera fecha.
Tras el sólido triunfo 2-0 frente a Estudiantes de Caseros en Villa Mercedes por la Copa Argentina, el equipo dirigido por Alfredo Berti apunta con todo al Torneo Apertura de la Liga Profesional, sin perder de vista su próximo compromiso internacional en la Copa Libertadores.
Antecedentes entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán
El Azul del Parque y el Decano se enfrentaron en dos oportunidades en Primera División, ambas en territorio tucumano. El antecedente más reciente fue el 4 de agosto de 2024, con victoria del local por 2 a 1, mientras que el 16 de marzo del mismo año igualaron 2 a 2.
Ahora, el cruce se trasladará al Gargantini, donde la Lepra buscará hacerse fuerte ante su público en el inicio del campeonato y comenzar a construir un camino sólido en la competencia local.
Probables formaciones
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fernández; Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham o Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Ramiro Ruiz Rodríguez, Leandro Díaz. DT: Hugo Colace.
- Estadio: Bautista Gargantini
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- Hora: 22.15
- TV: TNT Sports