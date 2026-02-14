Independiente Rivadavia defiende la punta ante Belgrano de Córdoba en el Gargantini

Independiente Rivadavia busca sostener el liderazgo ante Belgrano en el Gargantini, con el apoyo de su gente en un duelo clave por la Primera Nacional.

Goleador. Fabrizio Sartori metió un cabezazo impecable para el 1-1 parcial de Independiente Rivadavia. Luego, Studer lo dio vuelta con otro testazo.

La Lepra vuelve a escena este sábado a las 21.30hs cuando Club Sportivo Independiente Rivadavia reciba a Club Atlético Belgrano en un duelo que promete intensidad y emociones en el estadio Bautista Gargantini por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Más allá de la tabla, ambos equipos llegan con la necesidad de reafirmar su identidad y hacerse fuertes como locales desde el primer minuto. La Lepra, con el apoyo de su gente, buscará imponer su ritmo y volver al triunfo frente a un rival tradicional con ambiciones claras en el torneo.

El partido será transmitido en vivo y se espera una buena convocatoria de la afición, ansiosa por ver a su equipo competir con determinación en uno de los encuentros más convocantes de la fecha.





Representará para el equipo de Alfredo Berti la obligación de defender la punta de la zona B y ratificar el buen momento deportivo que atravieza con 4 partidos ganados en 4 partidos jugados.



