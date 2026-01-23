Independiente recibe a Estudiantes en el arranque del Torneo Apertura: hora y TV

Independiente busca arrancar con el pie derecho ante un Estudiantes que llega en alza tras sus recientes consagraciones.

Independiente recibe este viernes a Estudiantes de La Plata, actual campeón, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 20 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.

El Rojo inicia el certamen con expectativas renovadas tras un 2025 irregular, en el que comenzó como candidato pero terminó con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y sin clasificación internacional en el Clausura. Ahora, con Gustavo Quinteros como entrenador, buscará recuperar protagonismo en el plano local.

Independiente, en busca de volver a ser protagonista El gran objetivo del equipo de Avellaneda es cortar una racha de casi 24 años sin títulos en el ámbito doméstico. Con un plantel reforzado y nuevo cuerpo técnico, el debut ante el campeón aparece como una prueba exigente para medir su verdadero potencial en el inicio del torneo.

Del otro lado, Estudiantes atraviesa un presente muy distinto. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez viene de conquistar el Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing en la final y, una semana después, se consagró en el Trofeo de Campeones al derrotar 2-1 a Platense.