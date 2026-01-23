Independiente recibe a Estudiantes en el arranque del Torneo Apertura: hora y TV
Independiente busca arrancar con el pie derecho ante un Estudiantes que llega en alza tras sus recientes consagraciones.
Independiente recibe este viernes a Estudiantes de La Plata, actual campeón, en un duelo correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 20 en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.
El encuentro contará con la transmisión de ESPN Premium. El árbitro principal será Nazareno Arasa, mientras que Salomé Di Iorio estará a cargo del VAR.
El Rojo inicia el certamen con expectativas renovadas tras un 2025 irregular, en el que comenzó como candidato pero terminó con eliminaciones tempranas en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y sin clasificación internacional en el Clausura. Ahora, con Gustavo Quinteros como entrenador, buscará recuperar protagonismo en el plano local.
Independiente, en busca de volver a ser protagonista
El gran objetivo del equipo de Avellaneda es cortar una racha de casi 24 años sin títulos en el ámbito doméstico. Con un plantel reforzado y nuevo cuerpo técnico, el debut ante el campeón aparece como una prueba exigente para medir su verdadero potencial en el inicio del torneo.
Del otro lado, Estudiantes atraviesa un presente muy distinto. El conjunto dirigido por Eduardo Domínguez viene de conquistar el Torneo Clausura tras vencer por penales a Racing en la final y, una semana después, se consagró en el Trofeo de Campeones al derrotar 2-1 a Platense.
Estudiantes de La Plata, en alza
El “Pincha” demostró ser uno de los equipos más sólidos del fútbol argentino y apunta a pelear tanto en el ámbito local como en la Copa Libertadores, donde en la edición pasada alcanzó los cuartos de final y quedó eliminado ante Flamengo, luego campeón del certamen continental.
Si bien las formaciones no fueron confirmadas oficialmente, ambos equipos podrán contar con sus mejores hombres gracias a la amnistía otorgada por la Asociación del Fútbol Argentino a jugadores que arrastraban sanciones.
Probables formaciones
Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Aleix Castro o Mikel Amondarain, Tiago Palacios, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
- Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
- Hora: 20
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- VAR: Salomé Di Iorio